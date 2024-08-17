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ago basketball Edit

The Locked In Again Distinguished

The lcoked In's campers, with Chris 'Lethal Shooter' Watthews in the middle.
The lcoked In's campers, with Chris 'Lethal Shooter' Watthews in the middle. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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For those at The St. James workout facility in Springfield, VA recently, there was much to celebrate. in the process of attending the Locked In Showcase's third time occurring, players, coaching and competition were provided copiously. In terms of DMV hoops, the Locked in was that area's high school hoops centerpiece. Oh yeah, girls participated also, affording The Locked In, top-of-class status.

How did an event principle evaluate the effort?

"Locked in Elite 2024 was by far my favorite event of the Summer" confided Brian Inge, Locked In Showcase founder along with Chris 'Lethan Shooter' Matthews. "It was great to get so much talent together to compete and more Importantly to learn".

Did the kids/ level of play in Locked in measure up to other big time events?

"I attended and was an instructor at the Nike Academy with the top players in the country. From what I saw, the DMV is still king" responded Inge, himself a top East Coast event producer and skills developer.

Below is a plethora of coverage, regarding this event. Enjoy!

Some Players

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Want to witness exclusive interviews of players? They follow, including three that are actively being recruited by the Hoyas.

Thier session:

Prince Moody - Moody at The Locked In

Qayden Samuels - Samuels from The Locked In

Shane Pendergrass - Pendergrass at The Locked In

Following are six other players:

Cam Ward - 6'8", '25 F, Largo HS (MD) - Proved again he's top of the food chain when it comes to 2025 DMV hoopers

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Quintin Cooper - 6'2', '25 guard, Coolidge HS (DC) - Three level scorer is generating still more interest.

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Ant Brown - 6'1", '26 point guard, Carroll (DC) - Showed why Carroll got a keeper in Brown; drives, dishes, scores.

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Zhen Craft - 6'2", '25 McNamara (MD) wing - Long and athletic, can impact game in multiple ways.

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Jalen Rougier-Roane - 6'3", '25 Sidwell (DC) guard - Being able to play multiple perimeter positions, that, increased shooting Rougier-Roane's international experience have positioned him sell.

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Mary Amoateng - 5'5", '26 McNamara (MD) point guard - Leaning into the lead guard role, Amoateng is setting herself up for D1 success.

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Tri Area Broadcast

As they do, the folks at Tri Area Basketball taped and provided a few of the Locked in's games. The camp consisted of both drills and contests, while a high level of coaching took place.

Plug into Tri-Area!




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Houze Handled Business

For those who don't know, Houzemazzo Network is one of the best kept DMV Hoops chroniclers available. Focusing primarily on DCAA/Charter School programs, Houzmazoo Network is a GO TO for hoops info regarding DC schools.

With that in mind, enjoy three interviews from Houze - Neiko Mundey, Cooper, Qayden Samuels and Rougier-Roane

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The Shots

Want to check out a collection of exclusive The Locked In shots, found nowhere else?

the gallery below has them. Following that are tweets from other photogs and their work.


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