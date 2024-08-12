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Samuels From The Locked In
Ron Bailey
•
HoyaReport
Publisher
Qayden Samuels, 'the 26 shapshooting wing ranked 29th in his class and affixed four stars by Rivals.com, had a summer to remember. No longer a DMV secret, Samuels has received scholarship offers from the likes of Georgetown, Kansas and others
At the recent Locked in Showcase, Samuels talked his recruitment and more. The session, originally published on
Premium Court then tweeted, follows.
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Qayden Samuels, putting one down at The Locked In. (ron bailey)
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