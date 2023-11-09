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Shots: Le Moyne at Georgetown '23

Ron Bailey • HoyaReport
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We have it - a nearly 40 shot collection of shots central to Georgetown's 94-67 bruising of Le Moyne. A season opener is always noteworthy, and this one is more so. Such is the way when you go outside of 'the family' for the first time since 1972, like the Hoyas did hiring Ed Cooley.

Access the shots below!


What about more coverage? It's here:

This and That: Le Moyne '23

Le Moyne Postgame Pressers

Georgetown Report

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