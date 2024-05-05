Team Takeover has established itself as one of the top travel team badges in existence, a brand synonymous with not only tournament success - including the high school-aged, Nike sponsored, Elite Youth Basketball League (EYBL) - but placing kids in schools up and down the college hoops ecosystem. Some declare TTO a model for others.
Why? What's special about them?
In a word, organization, focus, teaching and talented players. Year after year, up and down their age group offerings, TTO succeeds.
Of course being it's flagship squad, the 17u group exhibits all the above. A practice and scrimmage in April demonstrated it, as did this top-of-the-food-chain age cohort subsequently going 3-0 in the EYBL's first 2024 leg (Memphis).
Below is coverage. Head to Premium Court for more. Enjoy.
Jones Joneses for Defense and More
A 16 year veteran coach, HC Jamil Jones is adamant about playing defense, getting stops, strapping up. Whatever you call it, stopping folks is a non-negotiable for Jones, who also doubles at organizational director.
In the clip below, an interview after his 17u crew demolished Philly's K-Low Elite (3ssb Adidas), Jones discusses that and more.
Some Roster Guys
What about players, the lifeblood of any team, any sport? Several are presented below, all interviewed on camera:
Nyk Lewis - 6'2", '25 guard, Gonzaga (DC) - Per him, Georgetown, Marquette, Xavier, LSU and Louisville make up his list. What they see is a guy who drives, dishes, defends, while increasingly seems to hit the open shot.
Check out this article on Lewis. Rivals.com has him slotted 68th in his class, while toting a four star designation.
Jordan Smith - 6'3, '26 guard, Paul VI (VA) - Uber vertically athletic, Smith plays larger than his muscular frame indicates. Can put it down on the drop of a dime. is focusing on developing true guard skills.
Georgetown "Houston, Kansas State, Duke" were the schools he listed, with all but the last having offered. Smith is a four star Rivals.com prospect, one landing 14th in his class.
Go to Premium Court for the interview and discussion.
Christian Gurdak - 6'9", '25 center/forward, Gonzaga (DC) - Rivals.com lists Maryland, UVA, Notre Dame, PSU, VT and iowa as having offered Gurdak, a strong, primarily under the basket player that rebounds, can hit midrangers, battles and will defend.
Derek Dixon - 6''3", '25 guard, Gonzaga (DC) - With the ability to pull up, blow by defenders on change of pace and run a team, Dixon is trending bullishly; the likes of Providence, UVA, Xavier, Syracuse, MD, Villanova, Pitt, George Mason and many others have tended Dixon scholarship offers. He's a known commodity with high upside.
Rivals.com him slotted four stars and ranked 65th among his '25 class.
Bobby Montgomery - 6'5", '25 wing, Mt.Zion (MD) - A prototypical energy guy,/defender, Montgomery is competitive, going at opponent's. An East Baltimore native, Montgomery wears that on his shoulder, using it to elevate his game. Could be the team's dark horse.
Montgomery discussed the scrimmage, his integration into Team Takeover, embracing communication and Jones, offers - Mississippi State, St. Louis, Rhode island, George Mason, Nichols State, with MS State and GM leading the charge - needed development, accepting hard coaching.
Austin Williford - 6'5", Class of 2025 wing, St. Anne's-Belfield (VA) - Known as a shooter, Williford is adding to his game, specifically his driving ability, which visibly has improved. The son of a Division I coach, Williford knows the importance of rounding out his skill set.
He shared below St. Joes, JMU, "San Diego, Mount St. Mary's, Albany" are "looking at me hard", becoming a better dribbler, hid dad's critique and who is the best shooter among them.
Tap in below to witness Williford in his own words.
Tweet Locker
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJh
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRUT0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IDE3
dSB3YXJtZWQgdXAgdmlnb3JvdXNseSBiZWZvcmUgdGFsa2luZyBkb3duIHZp
c2l0aW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRl
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+IHRoZSBlcXVp
dmFsZW50IG9mIDc0LTM5IG92ZXIgNCBxdHJzLiA8YnI+PGJyPk1vcmUgb24g
VFRPIDE3dSBjb21pbmcuICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1JpdmFsc0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNIb29w
czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYXJvbkRpY2tl
bnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFhcm9uRGlja2VuczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FWUJMVGhlQ2lyY3VpdD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARVlCTFRoZUNpcmN1aXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vM1NTQkNpcmN1aXQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QDNTU0JDaXJjdWl0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vNVc4NWtYY3VjdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVXODVrWGN1Y3Q8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxleSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc2
MzEwMDExMjIyMDQ0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwg
MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZmxvYXRlciBpcyBhIGtleSBzaG90IGluIGJiYWxsLi4uIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gMTd1IHdvcmtl
ZCAmIzM5O2VtIHByaW9yIHRvIHRoZWlyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLTG93
RWxpdGU8L2E+IHNjcmltbWFnZTxicj48YnI+TW9yZSBjb21pbmcgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZh
bHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRVlCTFRoZUNp
cmN1aXQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVZQkxUaGVDaXJjdWl0PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzNTU0JDaXJjdWl0P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAzU1NCQ2lyY3VpdDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3pDc2ZIUW02ajciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96Q3Nm
SFFtNmo3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWlsZXkgKEBIb3lhTmF0aW9u
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hveWFOYXRpb24vc3Rh
dHVzLzE3ODE3NzczNjE4MDY5NTQ4MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXByaWwgMjAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Nb3JlIGZsb2F0ZXJzIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRU
T0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IDE3dWEsICB3aXRoIGFzc3QgY29hY2ggPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vc2Jhbmc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBvc2Jhbmc0PC9hPiBkZXRhaWxpbmcgcHJvcGVyIHJlbGVhc2Ug
dGVjaG5pcXVlLiA8YnI+PGJyPlRUTyBtYXRjaGVkIHVwIHdpdGggPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LTG93RWxpdGU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEtMb3dFbGl0ZTwvYT4gZm9yIHNjcmltbWFnZXMgdG9kYXkg
aW4gTGFyZ28sIE1EIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmhv
Z2c3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmhvZ2c3OTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYXJvbkRpY2tlbnM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QEFhcm9uRGlja2VuczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRVlCTFRoZUNpcmN1aXQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVZQkxUaGVDaXJjdWl0PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzNTU0JDaXJjdWl0P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkAzU1NCQ2lyY3VpdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvLzJEN0JXeUg5SkYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yRDdCV3lIOUpGPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWlsZXkgKEBIb3lhTmF0aW9uKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hveWFOYXRpb24vc3RhdHVzLzE3ODE3
Nzk2MDg1OTA3NzA0MTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjAs
IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVE9CYXNrZXRi
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRiYWxsPC9hPiAx
N3UgSEMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fUHVycG9zZWlz
bGlmZV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9QdXJwb3NlaXNsaWZlXzwv
YT4gZGlhbGluZyBpbiBkZWZlbnNlIHByaW9yIHRvIHRoZWlyIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+IHNjcmltbWFnZSB0b2RheS4gPGJyPjxi
cj5GcmVzaCBvZmYgYW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91
c2FiYXNrZXRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB1c2FiYXNrZXRi
YWxsPC9hPiBjb2FjaGluZyBvcHBvcnR1bml0eSwgIGhlJiMzOTtzIGFsc28g
b3JnIGRpcmVjdG9yICZhbXA7IDE0dSBIQyA8YnI+PGJyPk1vcmUgbGF0ZXIh
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9raU9qTnJqS3AzIj5odHRwczovL3Qu
Y28va2lPak5yaktwMzwvYT4gKGZyZWUpPC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxl
eSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc4NjMxODE2MDE5OTkxOD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb21lYm9keSBmb3Jnb3QgdG8gaW5mb3JtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gRGlyZWN0b3IvMTd1ICZhbXA7IDE0
dSBIQyAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fUHVycG9zZWlz
bGlmZV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9QdXJwb3NlaXNsaWZlXzwv
YT4gdHJhdmVsIHRlYW1zIGRvbiYjMzk7dCBoYXZlIGludm9sdmVkIHNldHMv
cGxheXMgPGJyPjxicj5UaGlzIHdhcyBkdXJpbmcgdGhlaXIgc2NyaW1tYWdl
IHZzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+Ljxicj48YnI+TW9y
ZSBjb21pbmcuLi48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdlkwWW1aem55USI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL3ZZMFltWnpueVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJh
aWxleSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc5MDg0NzMzNzM3ODI2Mz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtUcnVzdCBtZSwgJmFtcDsgSSYjMzk7bGwgaGVscCB5b3Uu
Li5JZiB5b3UgZG9uJiMzOTt0IEkgY2FuJiMzOTt0JnF1b3Q7IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gRGlyLzE3dSBIQyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19QdXJwb3NlaXNsaWZlXz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX1B1cnBvc2Vpc2xpZmVfPC9hPiBhZnRlciB0
aGVpciBpbXByZXNzaXZlIHNjcmltbWFnZSBzaG93aW5nIHZzIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vUml2YWxzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFs
c0hvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fhcm9uRGlja2Vucz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQWFyb25EaWNrZW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2Job2dnNzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJob2dn
Nzk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qNFB6NFFmMUF5Ij5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vajRQejRRZjFBeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFp
bGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xNzgxNzkzMjQ4NDU5MDEwMDgzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVE9CYXNrZXRi
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRiYWxsPC9hPiAx
N3UgYXNzdCBIYXJvbGQgVHVybGV5IGNvbW11bmljYXRpbmcgdG8gdGhlIHRl
YW0gYWZ0ZXIgdGhlaXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L
TG93RWxpdGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtMb3dFbGl0ZTwvYT4g
c2NyaW1tYWdlPGJyPjxicj5SZWJvdW5kaW5nIG1lYW5zIHNvbWV0aGluZyB0
byBoaW0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29w
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+PGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9BYXJvbkRpY2tlbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFhcm9uRGlj
a2VuczwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veHZZWXpkcmxnciI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL3h2WVl6ZHJsZ3I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxl
eSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc5OTAzOTU2ODE1MDk5Nz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iaG9nZzc5P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiaG9nZzc5PC9hPiBsb25nIHRpbWUgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVE9CYXNrZXRiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRiYWxsPC9hPiAmYW1wOyBIUyBj
b2FjaCwgZWxhYm9yYXRlZCBvbiBzdHJlc3NpbmcgIGRlZmVuc2UsIGFmdGVy
IHRoZWlyIDE3dSBzcXVhZCBzY3JpbW1hZ2VkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBL
TG93RWxpdGU8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh
bHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0Fhcm9uRGlja2Vucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWFy
b25EaWNrZW5zPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX1B1
cnBvc2Vpc2xpZmVfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBfUHVycG9zZWlz
bGlmZV88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8ybWNEOHR6Y0c1Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vMm1jRDh0emNHNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24g
YmFpbGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xNzgxODAzMjE3NjM1OTUxMDAxP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGV2ZSBHZXJhbGQsIGFuIGVhcmx5LCBlYXJseSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFRUT0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IGNvYWNoLCBvbiBjb25zaXN0
ZW50bHkgZ2V0dGluZyBzdG9wcywgYWZ0ZXIgdGhlIDE3dSB1bml0IHNjcmlt
bWFnZWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LTG93RWxpdGU/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtMb3dFbGl0ZTwvYT48YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19QdXJwb3NlaXNsaWZlXz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AX1B1cnBvc2Vpc2xpZmVfPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQWFyb25EaWNrZW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBBYXJvbkRpY2tlbnM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxz
SG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9OY0JhWXdTYUl3Ij5odHRwczovL3QuY28vTmNCYVl3U2FJ
dzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTmNCYVl3U2FJdyI+aHR0cHM6
Ly90LmNvL05jQmFZd1NhSXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxleSAo
QEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG95
YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTgxMTc4ODYxMjM1ODI4OT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bc3N0IENvYWNoIElibiBNdWhhbW1hZCAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYVRha2VvdmVyXzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QERhVGFrZW92ZXJfMzwvYT4pLCBzcG9rZSBvbiByb2xlIGFjY2VwdGFu
Y2UgYWZ0ZXIgaGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRP
QmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFs
bDwvYT4gMTd1JiMzOTtzLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0tMb3dFbGl0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS0xvd0VsaXRlPC9h
PiBzY3JpbW1hZ2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh
bHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fUHVycG9zZWlzbGlmZV8/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9QdXJwb3NlaXNsaWZlXzwvYT48YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaXBzZEpZU25zVyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2lw
c2RKWVNuc1c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxleSAoQEhveWFOYXRp
b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG95YU5hdGlvbi9z
dGF0dXMvMTc4MTg0NzI1MDQwODIxMDUwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5BcHJpbCAyMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3Ugd29u4oCZdCBmaW5kIG1hbnkgbW9yZSBnaWZ0ZWQgc2NvcmVy
cy9zaG9vdGVycyBpbiBoaWdoIHNjaG9vbCBiYXNrZXRiYWxsIHRoYW4gRGVy
ZWsgRGl4b24gKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVyZWtE
aXhvbjAzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXJla0RpeG9uMDM8L2E+
KSBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJh
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRUT0Jhc2tldGJhbGw8L2E+LiA8
YnI+PGJyPkVmZm9ydGxlc3Mgb3V0c2lkZSBzdHJva2UsIG1hZGUgYSBsb3Qg
b2YgYmlnIHBsYXlzIGRvd24gdGhlIHN0cmV0Y2ggaW4gYSBuYXJyb3cgd2lu
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05pa2VFWUI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5pa2VFWUI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9IYkliQzBndnhaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSGJJYkMwZ3Z4Wjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmF2aXMgR3JhZiAoQFRyYXZpc0dyYWZIb29wcykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmF2aXNHcmFmSG9vcHMv
c3RhdHVzLzE3ODQzODcwOTM4NDc3ODU0Nzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QXByaWwgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYWZlIFRyYXZlbHMgJmFtcDsgR29vZCBMdWNrIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzIwMjVDcmV3P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMjAyNUNyZXc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8yMDI2Q3Jldz9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzIwMjZDcmV3PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMjAyN0NyZXc/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMyMDI3Q3JldzwvYT4gVGhlIFBl
YWNoIPCfjZEgSmFtIEpvdXJuZXkgU3RhcnRzIFRvZGF5LiAgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OaWtlRVlCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBOaWtlRVlCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va1hqSFRo
UjFxRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tYakhUaFIxcUY8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQ29hY2guSmFtYWwgKEBwcm90ZWN0dGF5bG9yKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Byb3RlY3R0YXlsb3Ivc3RhdHVzLzE3ODM4NTU5
NzA0OTk1NzU4NjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIw
MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TL08gbXkgR3V5cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3N3YWd0YWdzdXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHN3YWd0YWdzdXM8
L2E+IGZvciBuZXcg8J+OkiBUYWdzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
OHN5bXdwbktJOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzhzeW13cG5LSTk8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQ29hY2guSmFtYWwgKEBwcm90ZWN0dGF5bG9yKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Byb3RlY3R0YXlsb3Ivc3RhdHVzLzE3
ODM2ODI1MDU3NjMwOTA4OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg
MjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBqb2IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U
VE9CYXNrZXRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRi
YWxsPC9hPiB0aGlzIHdlZWtlbmQgaW4gTWVtcGhpcyBmb3IgRVlCTCBTZXNz
aW9uIDEhIDE3cyBnb2luZyAzLTAsIDE2cyA0LTEgYW5kIDE1cyBnb2luZyAz
LTEhPC9wPiZtZGFzaDsgRXJpa2EgU21pdGggKEBDb2FjaEVyaWthU21pdGgp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFcmlrYVNtaXRo
L3N0YXR1cy8xNzg0NzAzMTk1MDMxMTQ2NzM5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkFwcmlsIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYW4sIHRoYXQgVFRPIDE3dSBFWUJMIG1vYiBpcyB2aWNpb3VzLjwv
cD4mbWRhc2g7IERlbm5pcyBNYXJzaGFsbCAoQG1hcjVoYWxsaG9vcHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFyNWhhbGxob29wcy9zdGF0
dXMvMTc4NjU0MTcyODU1MzM2OTcwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5N
YXkgMywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==