Team Takeover has established itself as one of the top travel team badges in existence, a brand synonymous with not only tournament success - including the high school-aged, Nike sponsored, Elite Youth Basketball League (EYBL) - but placing kids in schools up and down the college hoops ecosystem. Some declare TTO a model for others. Why? What's special about them? In a word, organization, focus, teaching and talented players. Year after year, up and down their age group offerings, TTO succeeds. Of course being it's flagship squad, the 17u group exhibits all the above. A practice and scrimmage in April demonstrated it, as did this top-of-the-food-chain age cohort subsequently going 3-0 in the EYBL's first 2024 leg (Memphis). Below is coverage. Head to Premium Court for more. Enjoy.

Jones Joneses for Defense and More

Advertisement

A 16 year veteran coach, HC Jamil Jones is adamant about playing defense, getting stops, strapping up. Whatever you call it, stopping folks is a non-negotiable for Jones, who also doubles at organizational director. In the clip below, an interview after his 17u crew demolished Philly's K-Low Elite (3ssb Adidas), Jones discusses that and more.

Some Roster Guys

What about players, the lifeblood of any team, any sport? Several are presented below, all interviewed on camera: Nyk Lewis - 6'2", '25 guard, Gonzaga (DC) - Per him, Georgetown, Marquette, Xavier, LSU and Louisville make up his list. What they see is a guy who drives, dishes, defends, while increasingly seems to hit the open shot. Check out this article on Lewis. Rivals.com has him slotted 68th in his class, while toting a four star designation. Jordan Smith - 6'3, '26 guard, Paul VI (VA) - Uber vertically athletic, Smith plays larger than his muscular frame indicates. Can put it down on the drop of a dime. is focusing on developing true guard skills. Georgetown "Houston, Kansas State, Duke" were the schools he listed, with all but the last having offered. Smith is a four star Rivals.com prospect, one landing 14th in his class. Go to Premium Court for the interview and discussion. Christian Gurdak - 6'9", '25 center/forward, Gonzaga (DC) - Rivals.com lists Maryland, UVA, Notre Dame, PSU, VT and iowa as having offered Gurdak, a strong, primarily under the basket player that rebounds, can hit midrangers, battles and will defend. Derek Dixon - 6''3", '25 guard, Gonzaga (DC) - With the ability to pull up, blow by defenders on change of pace and run a team, Dixon is trending bullishly; the likes of Providence, UVA, Xavier, Syracuse, MD, Villanova, Pitt, George Mason and many others have tended Dixon scholarship offers. He's a known commodity with high upside. Rivals.com him slotted four stars and ranked 65th among his '25 class. Bobby Montgomery - 6'5", '25 wing, Mt.Zion (MD) - A prototypical energy guy,/defender, Montgomery is competitive, going at opponent's. An East Baltimore native, Montgomery wears that on his shoulder, using it to elevate his game. Could be the team's dark horse. Montgomery discussed the scrimmage, his integration into Team Takeover, embracing communication and Jones, offers - Mississippi State, St. Louis, Rhode island, George Mason, Nichols State, with MS State and GM leading the charge - needed development, accepting hard coaching.



Austin Williford - 6'5", Class of 2025 wing, St. Anne's-Belfield (VA) - Known as a shooter, Williford is adding to his game, specifically his driving ability, which visibly has improved. The son of a Division I coach, Williford knows the importance of rounding out his skill set. He shared below St. Joes, JMU, "San Diego, Mount St. Mary's, Albany" are "looking at me hard", becoming a better dribbler, hid dad's critique and who is the best shooter among them. Tap in below to witness Williford in his own words.

Tweet Locker 

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRUT0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IDE3 dSB3YXJtZWQgdXAgdmlnb3JvdXNseSBiZWZvcmUgdGFsa2luZyBkb3duIHZp c2l0aW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRl P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+IHRoZSBlcXVp dmFsZW50IG9mIDc0LTM5IG92ZXIgNCBxdHJzLiA8YnI+PGJyPk1vcmUgb24g VFRPIDE3dSBjb21pbmcuICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1JpdmFsc0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNIb29w czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYXJvbkRpY2tl bnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFhcm9uRGlja2VuczwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FWUJMVGhlQ2lyY3VpdD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARVlCTFRoZUNpcmN1aXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vM1NTQkNpcmN1aXQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QDNTU0JDaXJjdWl0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vNVc4NWtYY3VjdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVXODVrWGN1Y3Q8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxleSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc2 MzEwMDExMjIyMDQ0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgZmxvYXRlciBpcyBhIGtleSBzaG90IGluIGJiYWxsLi4uIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gMTd1IHdvcmtl ZCAmIzM5O2VtIHByaW9yIHRvIHRoZWlyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLTG93 RWxpdGU8L2E+IHNjcmltbWFnZTxicj48YnI+TW9yZSBjb21pbmcgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZh bHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRVlCTFRoZUNp cmN1aXQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVZQkxUaGVDaXJjdWl0PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzNTU0JDaXJjdWl0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAzU1NCQ2lyY3VpdDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL3pDc2ZIUW02ajciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96Q3Nm SFFtNmo3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWlsZXkgKEBIb3lhTmF0aW9u KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hveWFOYXRpb24vc3Rh dHVzLzE3ODE3NzczNjE4MDY5NTQ4MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXByaWwgMjAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Nb3JlIGZsb2F0ZXJzIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRU T0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IDE3dWEsICB3aXRoIGFzc3QgY29hY2ggPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vc2Jhbmc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBvc2Jhbmc0PC9hPiBkZXRhaWxpbmcgcHJvcGVyIHJlbGVhc2Ug dGVjaG5pcXVlLiA8YnI+PGJyPlRUTyBtYXRjaGVkIHVwIHdpdGggPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LTG93RWxpdGU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEtMb3dFbGl0ZTwvYT4gZm9yIHNjcmltbWFnZXMgdG9kYXkg aW4gTGFyZ28sIE1EIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmhv Z2c3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmhvZ2c3OTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYXJvbkRpY2tlbnM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEFhcm9uRGlja2VuczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRVlCTFRoZUNpcmN1aXQ/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVZQkxUaGVDaXJjdWl0PC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzNTU0JDaXJjdWl0P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkAzU1NCQ2lyY3VpdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzJEN0JXeUg5SkYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yRDdCV3lIOUpGPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWlsZXkgKEBIb3lhTmF0aW9uKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hveWFOYXRpb24vc3RhdHVzLzE3ODE3 Nzk2MDg1OTA3NzA0MTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjAs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVE9CYXNrZXRi YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRiYWxsPC9hPiAx N3UgSEMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fUHVycG9zZWlz bGlmZV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9QdXJwb3NlaXNsaWZlXzwv YT4gZGlhbGluZyBpbiBkZWZlbnNlIHByaW9yIHRvIHRoZWlyIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+IHNjcmltbWFnZSB0b2RheS4gPGJyPjxi cj5GcmVzaCBvZmYgYW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91 c2FiYXNrZXRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB1c2FiYXNrZXRi YWxsPC9hPiBjb2FjaGluZyBvcHBvcnR1bml0eSwgIGhlJiMzOTtzIGFsc28g b3JnIGRpcmVjdG9yICZhbXA7IDE0dSBIQyA8YnI+PGJyPk1vcmUgbGF0ZXIh IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9raU9qTnJqS3AzIj5odHRwczovL3Qu Y28va2lPak5yaktwMzwvYT4gKGZyZWUpPC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxl eSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc4NjMxODE2MDE5OTkxOD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lYm9keSBmb3Jnb3QgdG8gaW5mb3JtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gRGlyZWN0b3IvMTd1ICZhbXA7IDE0 dSBIQyAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fUHVycG9zZWlz bGlmZV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9QdXJwb3NlaXNsaWZlXzwv YT4gdHJhdmVsIHRlYW1zIGRvbiYjMzk7dCBoYXZlIGludm9sdmVkIHNldHMv cGxheXMgPGJyPjxicj5UaGlzIHdhcyBkdXJpbmcgdGhlaXIgc2NyaW1tYWdl IHZzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+Ljxicj48YnI+TW9y ZSBjb21pbmcuLi48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdlkwWW1aem55USI+ aHR0cHM6Ly90LmNvL3ZZMFltWnpueVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJh aWxleSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc5MDg0NzMzNzM3ODI2Mz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtUcnVzdCBtZSwgJmFtcDsgSSYjMzk7bGwgaGVscCB5b3Uu Li5JZiB5b3UgZG9uJiMzOTt0IEkgY2FuJiMzOTt0JnF1b3Q7IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gRGlyLzE3dSBIQyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19QdXJwb3NlaXNsaWZlXz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX1B1cnBvc2Vpc2xpZmVfPC9hPiBhZnRlciB0 aGVpciBpbXByZXNzaXZlIHNjcmltbWFnZSBzaG93aW5nIHZzIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBLTG93RWxpdGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUml2YWxzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFs c0hvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fhcm9uRGlja2Vucz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQWFyb25EaWNrZW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2Job2dnNzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJob2dn Nzk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qNFB6NFFmMUF5Ij5waWMu dHdpdHRlci5jb20vajRQejRRZjFBeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFp bGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xNzgxNzkzMjQ4NDU5MDEwMDgzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVE9CYXNrZXRi YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRiYWxsPC9hPiAx N3UgYXNzdCBIYXJvbGQgVHVybGV5IGNvbW11bmljYXRpbmcgdG8gdGhlIHRl YW0gYWZ0ZXIgdGhlaXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L TG93RWxpdGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtMb3dFbGl0ZTwvYT4g c2NyaW1tYWdlPGJyPjxicj5SZWJvdW5kaW5nIG1lYW5zIHNvbWV0aGluZyB0 byBoaW0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29w cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+PGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9BYXJvbkRpY2tlbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFhcm9uRGlj a2VuczwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veHZZWXpkcmxnciI+aHR0 cHM6Ly90LmNvL3h2WVl6ZHJsZ3I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxl eSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTc5OTAzOTU2ODE1MDk5Nz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iaG9nZzc5P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiaG9nZzc5PC9hPiBsb25nIHRpbWUgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVE9CYXNrZXRiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRiYWxsPC9hPiAmYW1wOyBIUyBj b2FjaCwgZWxhYm9yYXRlZCBvbiBzdHJlc3NpbmcgIGRlZmVuc2UsIGFmdGVy IHRoZWlyIDE3dSBzcXVhZCBzY3JpbW1hZ2VkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vS0xvd0VsaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBL TG93RWxpdGU8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh bHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+ PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0Fhcm9uRGlja2Vucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWFy b25EaWNrZW5zPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX1B1 cnBvc2Vpc2xpZmVfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBfUHVycG9zZWlz bGlmZV88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8ybWNEOHR6Y0c1Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vMm1jRDh0emNHNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24g YmFpbGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xNzgxODAzMjE3NjM1OTUxMDAxP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdGV2ZSBHZXJhbGQsIGFuIGVhcmx5LCBlYXJseSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFRUT0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IGNvYWNoLCBvbiBjb25zaXN0 ZW50bHkgZ2V0dGluZyBzdG9wcywgYWZ0ZXIgdGhlIDE3dSB1bml0IHNjcmlt bWFnZWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LTG93RWxpdGU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtMb3dFbGl0ZTwvYT48YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19QdXJwb3NlaXNsaWZlXz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AX1B1cnBvc2Vpc2xpZmVfPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQWFyb25EaWNrZW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBBYXJvbkRpY2tlbnM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxz SG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9OY0JhWXdTYUl3Ij5odHRwczovL3QuY28vTmNCYVl3U2FJ dzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTmNCYVl3U2FJdyI+aHR0cHM6 Ly90LmNvL05jQmFZd1NhSXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxleSAo QEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG95 YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTc4MTgxMTc4ODYxMjM1ODI4OT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bc3N0IENvYWNoIElibiBNdWhhbW1hZCAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYVRha2VvdmVyXzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QERhVGFrZW92ZXJfMzwvYT4pLCBzcG9rZSBvbiByb2xlIGFjY2VwdGFu Y2UgYWZ0ZXIgaGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRP QmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFs bDwvYT4gMTd1JiMzOTtzLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0tMb3dFbGl0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS0xvd0VsaXRlPC9h PiBzY3JpbW1hZ2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh bHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+ PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fUHVycG9zZWlzbGlmZV8/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9QdXJwb3NlaXNsaWZlXzwvYT48YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaXBzZEpZU25zVyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2lw c2RKWVNuc1c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxleSAoQEhveWFOYXRp b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG95YU5hdGlvbi9z dGF0dXMvMTc4MTg0NzI1MDQwODIxMDUwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BcHJpbCAyMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3Ugd29u4oCZdCBmaW5kIG1hbnkgbW9yZSBnaWZ0ZWQgc2NvcmVy cy9zaG9vdGVycyBpbiBoaWdoIHNjaG9vbCBiYXNrZXRiYWxsIHRoYW4gRGVy ZWsgRGl4b24gKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVyZWtE aXhvbjAzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXJla0RpeG9uMDM8L2E+ KSBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RUT0Jhc2tldGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRUT0Jhc2tldGJhbGw8L2E+LiA8 YnI+PGJyPkVmZm9ydGxlc3Mgb3V0c2lkZSBzdHJva2UsIG1hZGUgYSBsb3Qg b2YgYmlnIHBsYXlzIGRvd24gdGhlIHN0cmV0Y2ggaW4gYSBuYXJyb3cgd2lu LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05pa2VFWUI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5pa2VFWUI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9IYkliQzBndnhaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSGJJYkMwZ3Z4Wjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmF2aXMgR3JhZiAoQFRyYXZpc0dyYWZIb29wcykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmF2aXNHcmFmSG9vcHMv c3RhdHVzLzE3ODQzODcwOTM4NDc3ODU0Nzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QXByaWwgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYWZlIFRyYXZlbHMgJmFtcDsgR29vZCBMdWNrIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRPQmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AVFRPQmFza2V0YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzIwMjVDcmV3P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMjAyNUNyZXc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8yMDI2Q3Jldz9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzIwMjZDcmV3PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMjAyN0NyZXc/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMyMDI3Q3JldzwvYT4gVGhlIFBl YWNoIPCfjZEgSmFtIEpvdXJuZXkgU3RhcnRzIFRvZGF5LiAgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OaWtlRVlCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBOaWtlRVlCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va1hqSFRo UjFxRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tYakhUaFIxcUY8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQ29hY2guSmFtYWwgKEBwcm90ZWN0dGF5bG9yKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Byb3RlY3R0YXlsb3Ivc3RhdHVzLzE3ODM4NTU5 NzA0OTk1NzU4NjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIw MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TL08gbXkgR3V5cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L3N3YWd0YWdzdXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHN3YWd0YWdzdXM8 L2E+IGZvciBuZXcg8J+OkiBUYWdzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v OHN5bXdwbktJOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzhzeW13cG5LSTk8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQ29hY2guSmFtYWwgKEBwcm90ZWN0dGF5bG9yKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Byb3RlY3R0YXlsb3Ivc3RhdHVzLzE3 ODM2ODI1MDU3NjMwOTA4OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg MjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBqb2IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U VE9CYXNrZXRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVE9CYXNrZXRi YWxsPC9hPiB0aGlzIHdlZWtlbmQgaW4gTWVtcGhpcyBmb3IgRVlCTCBTZXNz aW9uIDEhIDE3cyBnb2luZyAzLTAsIDE2cyA0LTEgYW5kIDE1cyBnb2luZyAz LTEhPC9wPiZtZGFzaDsgRXJpa2EgU21pdGggKEBDb2FjaEVyaWthU21pdGgp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFcmlrYVNtaXRo L3N0YXR1cy8xNzg0NzAzMTk1MDMxMTQ2NzM5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkFwcmlsIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK