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The Deal on Burks

Jordan Burks oozes with potential.
Jordan Burks oozes with potential. (AOL)
Ron Bailey • HoyaReport
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Georgetown denizens were pleased yesterday, as news of current Kentucky freshman wing Jordan Burks choosing the Hoyas was disseminated. For a primer on his decision, click here.

But just what kind of player is this guy, a 6'9", 200 pound plus performer from Decatur, AL? We took a stab at answering that question.

Immediately following are questions posed and segmented responses received from David Sisk, a longtime Rivals.com scribe, one who enjoys a primary beat of Kentucky with CatsIllustrated.com. Few available know as much about these Wildcats, and being a former coach, Sisk sees the game on a deeper level than many of his cohorts.

In short, Sisk, CatsIllustrated.com's talented, informed and with few peers staff writer, is a go to for all things UK roundball. His full interview transcript is on Premium Court.

Following his portion, find a collection of tweets and even a Youtube posting, all related to Burks' game. Rounding out the offerring are a few tweets germane to him, generally.

Of course, still more is available on Premium Court


Sisk's Soliloquy 

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1) Offensively, What Kind of player is Burks?

Jordan Burks came to Kentucky as the leading scorer at Overtime Elite in the 2022-23 season. He was listed as a guard, but he looked the part of a bigger wing. Interestingly enough, John Calipari played him at the four which is probably going to be his position at Georgetown. He made...

2) Defensively?

Burks is a long player, but he is not a physical specimen. He will be able to switch and defend multiple positions two through four. He will also...

3) Why were his minutes so short?

I believe Burks came to Kentucky knowing that he wasn't going to get lots of minutes. Once that decision has been made it is tough to play your way into a John Calipari lineup. Kentucky had a very talented roster last season that underachieved. Calipari...

4) Was he a guy who had tools yet needed to develop them?

Burks needs to be in a developmental program. That phrase is not in John Calipari's vocabulary. It was a one-and-done environment where...

5) Was his departure expected?

Burks was probably one of the two to three players who were going to return. I feel if Coach Cal would have...

Burks the Baller 

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