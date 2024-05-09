Georgetown denizens were pleased yesterday, as news of current Kentucky freshman wing Jordan Burks choosing the Hoyas was disseminated. For a primer on his decision, click here.
But just what kind of player is this guy, a 6'9", 200 pound plus performer from Decatur, AL? We took a stab at answering that question.
Immediately following are questions posed and segmented responses received from David Sisk, a longtime Rivals.com scribe, one who enjoys a primary beat of Kentucky with CatsIllustrated.com. Few available know as much about these Wildcats, and being a former coach, Sisk sees the game on a deeper level than many of his cohorts.
In short, Sisk, CatsIllustrated.com's talented, informed and with few peers staff writer, is a go to for all things UK roundball. His full interview transcript is on Premium Court.
Following his portion, find a collection of tweets and even a Youtube posting, all related to Burks' game. Rounding out the offerring are a few tweets germane to him, generally.
Of course, still more is available on Premium Court
Sisk's Soliloquy
1) Offensively, What Kind of player is Burks?
Jordan Burks came to Kentucky as the leading scorer at Overtime Elite in the 2022-23 season. He was listed as a guard, but he looked the part of a bigger wing. Interestingly enough, John Calipari played him at the four which is probably going to be his position at Georgetown. He made...
2) Defensively?
Burks is a long player, but he is not a physical specimen. He will be able to switch and defend multiple positions two through four. He will also...
3) Why were his minutes so short?
I believe Burks came to Kentucky knowing that he wasn't going to get lots of minutes. Once that decision has been made it is tough to play your way into a John Calipari lineup. Kentucky had a very talented roster last season that underachieved. Calipari...
4) Was he a guy who had tools yet needed to develop them?
Burks needs to be in a developmental program. That phrase is not in John Calipari's vocabulary. It was a one-and-done environment where...
5) Was his departure expected?
Burks was probably one of the two to three players who were going to return. I feel if Coach Cal would have...
Burks the Baller
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