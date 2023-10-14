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Meet and Greet Still a Go
Ron Bailey
•
HoyaReport
Publisher
When the below graphic was published on Instagram five days ago, Hoya fans were excited to meet Georgetown Men's Basketball, collect autographs, dialog with the guys we spend our free tome following. To be honest, HC Ed Cooley bringing this to Hoya Nation is a sign of definite progress in fan engagement.
Then today, the Meet and Greet's date arrived, rain in tow. Original plans were to have the event outside at G'Town's Red Square.
What's the status?
Two sources - one a Premium Court message board subscriber, the other not - concurred there has been a venue change: As the latter relayed "Inside the ICC Atrium...By Red Square".
Around 45 minutes after first learning of the change via the non-HoyaReport.com member, and inquiring with Hoyas Rising via social media, they issued this Twitter posting.
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