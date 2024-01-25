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Shots: Georgetown vs. Butler in DC

Ron Bailey • HoyaReport
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The last of our postgame coverage documenting Georgetown's 90-66 loss to Butler is Shots, exclusive photos featuring Hoya program members.

The offering is below. Enjoy!

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