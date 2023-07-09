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Pro City Kenner League Shots: 7.2.23

NBA pro ;Luka Garza got the rejection.
NBA pro ;Luka Garza got the rejection. (Ron Bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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Last Sunday produced a slew of great memories at Nike DC Pro City Kenner League. Georgetown's McDonough Arena was THE place for college/pro hoops in the DMV.

Below is a pictorial, depicting some of the action. Enjoy!

Click here for a report on how G'Town players fared.

This weekend's schedule is here.

The discussion thread can't be missed!


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