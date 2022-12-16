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Orr's Family Speaks

Ron Bailey • HoyaReport
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Below is a graphic, containing communication from former Hoya assistant coach Lou Orr's family. He recently passed from cancer.

For an overview, click here.

Shout out to @GeorgetownHoos who put together the graphic.


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