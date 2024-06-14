Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Hoya Team Camp I Rundown

Hoya HC Ed Cooley (l), with new assistant coach Ken Johnson.
Hoya HC Ed Cooley (l), with new assistant coach Ken Johnson. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
Publisher
Related
Related
{{ link.display_text }} |

This past Saturday, Georgetown made another move into the world of modern college basketball; HC Ed Cooley and staff held the program's first ever team camp. A confab consisting of high school teams/players, team camps are held at and by colleges. Teams pay to participate, with many competing boasting possible future recruits.

Team camps litter the college basketball ecosystem. Again, this is the first time Georgetown has endeavored to have him.

Great for Cooley et al, it was a success, as the larger DMV hoops community - only one school, St. Joe's Prep out of Philly - was able to inspect facilities, meet program leaders, cheer for teams and generally enjoy themselves.

It was a winning day, for the Blue and Gray.

Following is a plethora of coverage, including player evals/interviews, tweets and on Premium Court, nuggets related specifically to the Hoyas, like who planned the camp and the staff's pursuit of another big man.

Enjoy, and double back later for coverage of this weekend's Georgetown Team Camp II.



Prince Alexander Moody - 6'2, '26 G, Bishop McNamara (MD) - A guard firmly in the middle of transitioning to a lead guard role, Moody discussed camp, McNamara and much more. The interview, originally published here, is made available below.

On the court Moody loves to attack off the bounce, is becoming a more consistent outisde shooter, and has wrapped his arms around leadership and defense.

Advertisement

Silas Devonish - 5'10", '26 PG, Bishop Ireton (VA) - Back from injury, Devonish zoomed around the court, scoring, diming and pressuring. He's got a level of suddenness that can shock foes.

For an interview in which he discusses playing, recruitment and head Ireton coach Dwayne Bryant - a former G'Town standout - access our 'Tweet Locker' segment. Also there is a clip of him laying the ball up.

in the Hoya Guards of Yesteryear portion following is Bryant, who rapped about Devonish, two other players in '27 guard Elijah Simpkins and Ripp Kodi, a 6'7" '26 wing, plus his G'Town Team Camp takeaway and support level for Hoya HC Ed Cooley,


Octavious Kinglsey, 6' '25 PG, New Hope (MD) - Think floor general, one who just focuses on making plays. Kingsley leans into making the right choices.

is getting D2 and D3 interest.

Riley Jacobs - 6'7", '25 F, SSSA (VA) - Jacobs is active and intelligent, constantly impacting the game on both sides of the court. Clearly has been taught to play the right way.

Mid-Majors are all over him.


Collin Pollock - 6'7", '25 F, SSSA (VA) - A slick finisher who uses angles to get shots off, Pollock is active and fairly skilled. Wil score off face up and back down.

Ivy and Patriot League schools are showing love.

Travel down the page, where in Tweet Locker, an interview of him is provided.

Jamal McKnight - 5'11", '25 lead G, DeMatha (MD) - A primary ball handler that scores at all three levels, McKnight or 'Mally' as he's called by some can go. He's strong, aggressive and competitive.

High and mid-majors are all over him. More are coming.

Derck Daniels - 6'7", '27, F, DeMatha (MD) - A recent USA Basketball participant, Daniels has great upside; he's long, athletic and willing to improve. is a finisher.

Schools will be 'a-coming.

Jordan Ellerbee - 6'2", '25, shooting guard, St. joe's Prep (PA) - Ellerbee is simply a scorer, one that finishes with explosion, can nail the long ball, and will work mid-range action.

Mid Majors covet him big time, with more to come.

Miles Franklin - 6'5", '25 wing, St. Andrews (MD) - Heady and a natural leader, Franklin exhibits both constantly, along with shooting skill, vertical explosion and toughness. He's a winning guy.

recruitment-wise, high and mid majors have offered.

Damon Nelson - 6', '27 PG, St. Andrews (MD) - A recent transfer to STA, Nelson is a cool customer with the ball in his hands. Finds and scores. Has some wiggle to this game.

Hoya Guards Of Yesteryear

Chris Wright, G'Town 2011 graduate, talked about coaching at his alma mater St. John's (DC), but also much, much more. He's all in on coaching!

Was a high school All-American who competed in McDonald All-American action.

Dwayne Bryant, 1990 GU grad, former HS All-American and Burger Game guy who now is head coach at Ireton (VA), rapped about his unit, the team camp, his GU love/support for present HC Ed Cooley.

Tweet Locker 

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement