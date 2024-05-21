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Cook, Portal, Hoyas: Source Shared
Ron Bailey
•
HoyaReport
Publisher
Since starting senior center
Supreme Cook decided to avail himself of the NCAA's Transfer Portal - a designation allowing him to transfer to any school willing to have the 6'9" physical pivot - Georgetown's roster building got much harder. Losing eight rebounds/nearly 11 points per game and a strong interior presence could set back HC Ed Gooley's rebuild effort. Add the fact, a player similar to Cook was already needed to the mix.
To date, Cook has reportedly received interest from big time schools - one such destination was Rutgers, as reported on
Premium Court - but remains uncommitted. Where will he go?
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Premium Court!
Supreme Cook, dealing in teal. (ron bailey)
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