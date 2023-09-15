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2023-24 Hoya BIG EAST Foes Known

Ed Cooley during his Georgtown hiring announcement.
Ed Cooley during his Georgtown hiring announcement. (Ron Bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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Recently released by Georgetown is it's 2023-2024, BIG EAST in-league game schedule. Head coach Ed Cooley, in his inaugural G'Town campaign, can now attempt to prepare his Hoya charges knowing when and where they face league opponents.

Below is the league's tweet.

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