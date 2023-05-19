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Sorber's Yes: A Review

Ron Bailey • HoyaReport
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Below is a recent chronology of Class of 2024 big Thomas Sorber's announcement committing him to Georgetown. It's a combination of articles and tweets, documenting the proceedings.

Discuss it on Premium Court and enjoy more information there, like who was Sorber's primary Hoya recruiter.

Be sure to return for more Sorber coverage!

It's well known that Clsss of 2024 center/power forward Thomas Sorber has decided Georgetown will be his future college home. A 6'9", 250 pound, skilled performer, Sorber chose the Hoyas over Villanova, Providence and Miami.

The entire recruiting world took notice. Witness this article from this pay-walled Philadelphia Inquirer article. Click here for it.

And then, he popped earlier this week.

How did the announcement, held at his high school, Archbishop Ryan (PA), go?

So, when will he actually arrive on campus? A Class of 2024 standout ranked by Rivals.com 70th in his class while boasting a four star designation, rumors have widely circulated Sorber will decide to eschew his senior year and high school, instead graduating early and heading to G'Town this summer.

is this grounded in fact? Not according to two people in his basketball life, who responded directly on social media to this writer's Tweet.


What can Sorber do on the court?

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