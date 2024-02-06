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Shots: Gerogetown vs. Marquette in DC

Ron Bailey • HoyaReport
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Wrapping up our Marquette at Georgetown 2024 coverage is Shots - a collection of exclusive photos depicting Hoyas during the program's 91-57 home loss.

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