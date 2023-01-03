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Shots: G'Town vs Butler in DC

Ron Bailey • HoyaReport
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During Georgetown's lamentable 80-51 smack down loss to Butler, exclusive shots were captured depicting the Hoyas battling the visiting Bulldogs. Click on the image to enjoy.

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