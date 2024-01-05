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Shots: Creighton in DC '23

Ron Bailey • HoyaReport
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Completing our postgame coverage of Creighton at Georgetown, we offer the latest iteration of Shots, a collection of exclusive photos documenting proceedings.

Enjoy it below.

Also relevant to the Hyas 77-60 setback is more coverage. That content is linked!


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