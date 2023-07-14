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Pro City Kenner League Shots: 7.9.23

Ron Bailey • HoyaReport
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Want to witness action from Nike Pro City Kenner League's second week? it's here - photos from Sunday's action.

They are below. Enjoy!


Hoya Senior guard Jay Heath, finishing at the rim.
Hoya Senior guard Jay Heath, finishing at the rim. (HoyaReport.com)
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