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Pro City Kenner '23 Shots: Benches and More

Ron Bailey • HoyaReport
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In an attempt to change the pace a bit, this pictorial delves into Kenner League benches and more, including administrative staff and fans. Images were captured 7.9 and 7.15.

Enjoy!


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