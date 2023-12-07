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ago basketball Edit

Practice Report: 12.7.23

Ron Bailey • HoyaReport
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Today, media was allowed into Georgetown's practice for about half an hour, this after scrum style interviews with head coach Ed Cooley, sophomore guard Jayden Epps, senior forward Ish Massoud, and senior wing Wayne Bristol. Weighing heavily throughout was Saturday's foe, arch rival Syracuse.

The interviews are on Premium Court. Also there find generic quotes and commentary.

A pictorial shot during practice is below.

Enjoy!



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