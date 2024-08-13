PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1GTjA4WFhUUlQ1Jyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago basketball Edit

Locked In Showcase '24: Lessons

Chris Matthews (deft) and Brian Inge (mic), directing campers.
Chris Matthews (deft) and Brian Inge (mic), directing campers. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
Publisher
Related
Related
{{ link.display_text }} |

In it's third iteration, the Locked in Showcase has established itself as a teaching camp. Players are taught/exposed to a myriad of concepts and techniques, all born from experience and knowledge at every level of the game.

Earlier this month was not different; everything from pick and role placement to ball sharing to communication and much more were stressed y coaches, all of which own impressive hoops resumes.

To this teaching aspect, below are exclusive video clips of coaches doing their thing, engaging with kids, educating them. The following hoops professionals were captured:

Chris 'Lethal Shooter' Matthews - World known shooting coach

Brian Inge - Top event producer and trainer

Darryl Prue - Big man who excels teaching them, coached high school and college

Sam Brand - Fromer high school coach that runs a major AAU outfit

Ray Brewer - High school/AAU coach who is an excellent trainer

Darius Wilson - Trainer who specializes in building players

Tee Johnson - AAU and high school coach with major connections

Curtis Malon - Legendary AAU director with multiple decades of experience

Troy Weaver - NBA executive who has been on AAU and college benches.

Enjoy!

Discuss it and the Locked in generally, on Premium Court.

This thread has a compendium of player interviews and info.

Locked In Lessons 

Advertisement
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL0xCaE94UGZObVY0P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3ZZS1Nwb3M3bXBZP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkLzBoMFFhU3ZfbE5jP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1FiY2JOeDk0OHNVP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3hnYmlhNFBXN2UwP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3pGMERKa0loVDFzP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3pGMERKa0loVDFzP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZXRoYWxTaG9v dGVyX18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExldGhhbFNob290ZXJfXzwv YT4gZGlzY3Vzc2luZyBob3cgY29tbXVuaWNhdGlvbiBoZWxwZWQgb2xkIGNv YWNoZXMgZGVmZWF0IHlvdW5nIGNhbXBlcnMgYXQgTG9ja2VkIEluIFNob3dj YXNlICYjMzk7MjQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJl YWxCZG90SW5nZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlUmVhbEJkb3RJ bmdlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RTd2VldG5l eTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERTd2VldG5leTE8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0hvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2 YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28valFBRnpvQ1YwViI+aHR0 cHM6Ly90LmNvL2pRQUZ6b0NWMFY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxl eSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTgyMDQ5NDE5NTE3MTQ4Mzc5Nj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNhbUJy YW5kP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNhbUJyYW5kPC9hPiBl eHByZXNzaW5nIGFwcHJlY2lhdGlvbiBvZiBhbmQgc3RyZXNzaW5nIHRoZSBu ZWVkIGZvciBjb21wZXRpdGlvbiBpbiBkcmlsbHMuIEZyb20gTG9ja2VkIElu IFNob3djYXNlICYjMzk7MjQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9UaGVSZWFsQmRvdEluZ2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVJl YWxCZG90SW5nZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9M ZXRoYWxTaG9vdGVyX18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExldGhhbFNo b290ZXJfXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FWUJM VGVhbU1lbG8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVZQkxUZWFtTWVsbzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZWFtTWU3b0VZQkw/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRlYW1NZTdvRVlCTDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZh bHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aWk14QUhDNVNTIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vWlpNeEFIQzVTUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFp bGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xODIwNDkxNjcwMTU0MzM4NTA1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA1LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZXRoYWxTaG9v dGVyX18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExldGhhbFNob290ZXJfXzwv YT4gYXQgaGUgJmFtcDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U aGVSZWFsQmRvdEluZ2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVJlYWxC ZG90SW5nZTwvYT4mIzM5O3MgTG9ja2VkIEluIFNob3djYXNlIHByZWFjaGlu ZyB0aGUgbmVlZCB0byBzaW1wbHkgbGlzdGVuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vVGhlU3RKYW1lcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VGhlU3RKYW1lczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9vcHM8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9QQjRUcWpNdzFEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUEI0VHFqTXcxRDwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFpbGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xODIw NDk4NDM1MzM2MDIwMTU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA1 LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGRpZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RU T0Jhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRUT0Jhc2tldGJh bGw8L2E+ICZhbXA7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWNO YW1hcmFIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWNOYW1hcmFIb29w czwvYT4gY29hY2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXlC cmV3ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF5QnJldzQ8L2E+IHNheSBh Ym91dCB3aGF0IHRoZWlyIFRUTyBzZXRzIGFyZSBkZXNpZ25lZCB0byBkbz88 YnI+PGJyPlRvb2sgcGxhY2UgZHVyaW5nIExvY2tlZCBJbiBTaG93Y2FzZSB3 b3JrITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzSG9vcHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0hvb3BzPC9hPjxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TGV0aGFsU2hvb3Rlcl9fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZXRoYWxT aG9vdGVyX188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhl UmVhbEJkb3RJbmdlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVSZWFsQmRv dEluZ2U8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFhY2hZMWp3TTEiPmh0 dHBzOi8vdC5jby8xYWNoWTFqd00xPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWls ZXkgKEBIb3lhTmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0hveWFOYXRpb24vc3RhdHVzLzE4MjA1MDE0MTYyMjc4Mjc3NTk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFRlZUpv aG5zb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoVGVlSm9obnNvbjwv YT4sIEhDIEAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KUkhTVGln ZXJzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpSSFNUaWdlcnNIb29w czwvYT4gZGVtb25zdHJhdGluZyBkcmliYmxlIGRyaWxsIGV4cGVjdGF0aW9u cyBkdXJpbmcgTG9ja2VkIEluIFNob3djYXNlIHdvcms8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxCZG90SW5nZT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AVGhlUmVhbEJkb3RJbmdlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0xldGhhbFNob290ZXJfXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ATGV0aGFsU2hvb3Rlcl9fPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBS aXZhbHNIb29wczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1N0YXlMb2NrZWRJbj9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1N0YXlMb2NrZWRJ bjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZPZndyaXNDSTYiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9WT2Z3cmlzQ0k2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWls ZXkgKEBIb3lhTmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0hveWFOYXRpb24vc3RhdHVzLzE4MjAxOTUwMDg1NTkwNzUzNzU/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1BRMDhwUTFFY1Q0P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL2FRdE1lMXVEdXcwP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1hFOE0xX1hmS0hnP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1hRTGM4ZGhZOXRnP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMwOTgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2dlb3JnZXRvd24ucml2YWxz LmNvbS9uZXdzL2xvY2tlZC1pbi1zaG93Y2FzZS0yNC1sZXNzb25zIiwKICAg IGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAg Y3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsK ICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVs ZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlU YWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBs b2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBh bHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRw czovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5v ZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxu b3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNl YXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZn ZW9yZ2V0b3duLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGbG9ja2VkLWluLXNob3dj YXNlLTI0LWxlc3NvbnMmYzU9MjAyMjczMzA5OCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191 Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAt LT4KCgo=