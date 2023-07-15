News More News
ago basketball Edit

Kenner League Wk 3 Sched and Hoya Placements

Has Ryan Mutombo recovered from a leg injury sustained last week? Come see for yourself.
Has Ryan Mutombo recovered from a leg injury sustained last week? Come see for yourself. (HoyaReport.com)
Ron Bailey • HoyaReport
Publisher
Related
Related
{{ link.display_text }} |

The Nike DC Pro City Kenner League is in full swing, entering it's third week. Below is the schedule and where you can see Georgetown guys compete.

All games will occur at GU's McDonough Arena, with parking in the school's Southwest (Canal Road) Garage free of charge!

Return for coverage, like this pictorial depicting last Sunday's action!

SCHEDULE

Saturday, 7.15.23

1p EST - Quashie Family Dental vs PAPA

215p - Clydes vs DC Raiders

330p - Bulldogs vs Hoop Magic

415p - Call Your Mother vs. Higher Level

Sunday, 7.16.23

1p EST - Tombs vs Bulldogs

215p - Hoop Magic vs. Call Your Mother

330p - Clydes vs Jim Couch

Hoya Placements

Quashie - Wayne Bristol

Clydes - Drew McKenna

Tombs - Donovan Grant, Ryan Mutombo

Jim Couch - Ismael Massoud

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}