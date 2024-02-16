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Hoyas, Wildcats Tangle For First Time

It hasn't been all msiles for Kyle Neptune and 'Nova, now one a one game winning streak.
It hasn't been all msiles for Kyle Neptune and 'Nova, now one a one game winning streak. (VU Athletics)
Ron Bailey • HoyaReport
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The BIG EAST Conference's regular season is into the last stretch now, with most teams having at least faced league foes at least once, many times twice. Such is a feature of the conference's increasingly rare home and home scheduling mandate.

From a Georgetown perspective, only two teams in the conference haven't faced the Blue and Gray, one being Villanova. That changes today, as the Wildcats and Hoyas donnybrooke tonight, each in need of a league victory.

Basic game info:

What: Villanova (13-11, 6-7/8th in BIG EAST) at Georgetown (8-16, 1-12/10th)

When: Friday, February 16th, 7p EST

Where: Capital One Arena, NW, WDC

Tix: Get a seat, starting at $25!

Broadcast: CBS Sports Network, Team 980

Stats: GUHoyas.com

Chat: Premium Court


How do the team's stack team stat-wise?


Villanova at Georgetown in DC Statistics '24
State Villanova/BIG EAST Rank Georgetown/BIG EAST Rank

Points Per Game

72.5 ppg/9th

71.6 ppg/10th

Points Per Game Allowed

66.5 ppg/2nd

77.2 ppg/10th

Field Goal %

42.5%/9th

41.6%/11th

3pt Field Goal %

33.3%/7th

33.9%/6th

Rebounds Per Game

35.7 rpg/8th

34.5 rpg/9th

Assists Per Game

12.7 apg/9th

12.3 apg/11th

Pace

65/11th

67.7/8th

Strength Of Schedule

95.3/3rd

54.8/10th
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Player stats are interesting as well.

In his first year coaching Georgetown, HC Ed Cooley continues to see guard Jayden Epps pace his team in scoring (17.6 ppg), landing the sophomore fourth in the BIG EAST. Slotted 24th among conference scorers, second on the team is junior forward Dontrez Styles's 13.5 ppg.

Their teammate, Supreme Cook, is a junior big who pulls down 8.3 rpg, Cooley's best mark and third tops in the conference. Styles follows at 5.8 ppg, landing him 18th in the BIG EAST.

Kyle Neptune, in his second year coaching 'Nova, sees grad forward Tyler Burton land 11th in the league at 6.8 rpg. Teammate, senior big Eric Dixon land is 16th via 6.3 rpg.

Dixon is the Wildcat's top scorer at 15.8 ppg, slotting him 11th in the BIG EAST. None of his teammates make the league's Top 25 scorer listing.

Double back for copious game coverage!


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