DMV Live's round two has come and gone, leaving those in attendance, fan and college coach alike, happy. Below is a look at players, huddles and more, including a boat load of interviews. Premium Court has still more information. What about Georgetown recruiting prospects? A few are:

Hoya Related/Adjacent

Advertisement

Adrien Stevens - 6'5", '25 Bullis (MD) G - Stong and athletic, Stevens has steadily racked up offers. Schools like his game and smarts. Rumor is Stevens set up or executed an unofficial to G'Town afterward.

Akoue Daniel - 6'10", '25 Mt. Zion Prep (MD) F - A mentee of former Georgetown guard and current international talent maven Joe Toumou, Daniel showed he can defend wings on perimeter, block shots and score in the paint.

Shane Pendergrass - 6'7", '26 Mt. Zion (MD) F - Gives you some of everything. Is developing nicely. Hoyas showing interest. Click here for Interview ($) Zymicah Wilkins - 6'9", 25 Christ School, (NC) F - Long being a Hoya target, Wilkins continues to improve and impressive. Click here for interview (%)

Eye Poppers

Marquise Newsome - '27, 6'4", Academy of New Church (PA) F - A young slasher extreme, Newsome constantly attacks.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXJxdWlzIE5ld3NvbWUgJiMzOTsyNyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FOQ0Jhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEFOQ0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IChwYSkgJmFtcDsgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZWFtRmluYWxFWUJMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBUZWFtRmluYWxFWUJMPC9hPiBzdGFuZG91dCByYXBwZWQgcmVj cnVpdG1lbnQgYW5kIG1vcmUgZHVyaW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRE1WSG9vcHNMaXZlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBE TVZIb29wc0xpdmU8L2E+IElJIDxicj48YnI+RHJvcHBlZCAxOXAgOXIgaW4g Ymxvd291dCB3aW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaGVj a2JhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNoZWNrYmFsbDwvYT48YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFsc0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNI b29wczwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMGptc3FkZmhqcCI+aHR0 cHM6Ly90LmNvLzBqbXNxZGZoanA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxl eSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTgwNzU2MDYwNjc1NDQ4ODM5ND9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Caleb Alston Nelson - '25 , 6'6" Academy of New Church (PA), F - Active and intelligent, Alston Nelson is overcoming an injury, showing coaches up and down the scale he can impact winning favorably.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYWxlYiBBbHN0b24gTmVsc29uICYjMzk7MjUgQU5DIEYgYXQgRE1W IExpdmUgJiMzOTsyNCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTjU2RmZ0enB3 VyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL041NkZmdHpwd1c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg cm9uIGJhaWxleSAoQEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSG95YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTgwNzU2MTk1MDg2NTMzNDU5 Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDMwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Kirby Duran - '27, 6' McNamara (MD) G - Comes off the bench impresses with tempo, passing and offensive aggressiveness.

Shane Lincoln - '25, 6'5" OConnell (VA) PG - Has proven himself a rock, Lincoln finds, hits the paint and leads.

Matt Gilhool - '25, 6'11" Penn Charter (PA), F - Skilled and agile, Gilhool is shaping up to be a prototypical stretch four.

Jemal Hicks - '25, 6'2" Penn Charter (PA), G - Athletic and willing to put it on your head, Hicks makes multiple plays from the perimeter.

Trio of Prepsters Akbar Waheed - '25, 6'5", G'Town Prep (MD), swingman - Athletic and confident, Waheed makes winning plays offensively and defensively. is a growing leader. Pat McDonough - '25 6', G'Town Prep (MD), G - Hit a game winning shot (see tweet below detailing the play), which makes sense as if he organizes his feet, there is a good chance it's going in. Carter Berg McLain - '25, 6'4" GTown Prep (MD), PG - Possessing good size, Berg McLain uses it to find teammates and try and control tempo.

DSN Replays

Check out replays of various games, provided by Dye Sporting Network, THE outlet for professionally called game replays! Click on the preceding link.

Shane Lincoln, on the attack. (ron bailey)

Tweet Locker

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBhcmUgYmFjayBpbiBhY3Rpb24gZm9yIEJveXMgU2Vzc2lvbiAy IHRvbW9ycm93IGF0IDEycG0gYXQgMiBkaWZmZXJlbnQgbG9jYXRpb25zLiBU aGUgYWRkcmVzcyBhbmQgc2NoZWR1bGVzIGZvciBib3RoIGxvY2F0aW9uIGZv ciB0aGUgd2hvbGUgd2Vla2VuZCBhcmUgbGlzdGVkIGluIHRoZSBwaWN0dXJl cyBiZWxvdy48YnI+PGJyPkxJTksgVE8gVElDS0VUUzxicj4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL2FmeU5WMnlMVEQiPmh0dHBzOi8vdC5jby9hZnlOVjJ5 TFREPC9hPjxicj48YnI+VGlja2V0cyB3aWxsIGFsc28gYmUgYXZhaWxhYmxl IHRvIGJ1eSBhdCB0aGUgZG9vci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Z4 UFdHejJIOWoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WeFBXR3oySDlqPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IERNViBMaXZlIChARE1WSG9vcHNMaXZlKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RNVkhvb3BzTGl2ZS9zdGF0dXMvMTgwNjQyMjY3 MDA1NDkyNDM3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3LCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb2V5IFdvb3R0ZW4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vT0Nvbm5lbGxCQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT0Nvbm5l bGxCQmFsbDwvYT4gSEMgZXhwb3VuZGVkIG9uIG5lZWQgdG8gc2luayBGVHMs IHBhY2UsIHJlYm91bmRpbmcgYWZ0ZXIgOSBwdCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ETVZIb29wc0xpdmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QERNVkhvb3BzTGl2ZTwvYT4gSUkgbG9zcyB0byBmZWxsb3cgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XQ0FDU3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBXQ0FDU3BvcnRzPC9hPiAgbWVtYmVyIE1jTmFtYXJhICA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUml2YWxzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFs c0hvb3BzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lUDlKZnJFNTNQIj5o dHRwczovL3QuY28vZVA5SmZyRTUzUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFp bGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xODA3NTcwMjQxNjUzNzI3MzgxP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09Db25uZWxsQkJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9Db25uZWxsQkJhbGw8L2E+IGR1 cmluZyBhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRE1WSG9vcHNM aXZlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBETVZIb29wc0xpdmU8L2E+IElJ IHRpbWVvdXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYXBpdG9s SG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhcGl0b2xIb29wczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2 YWxzSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9OWFRNRnQxWENN Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTlhUTUZ0MVhDTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBy b24gYmFpbGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xODA3NTcxMzE3ODkxMjUyNTc5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PQ29ubmVsbEJC YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPQ29ubmVsbEJCYWxsPC9hPiBB QyAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yZXhfZWZmZWN0cz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcmV4X2VmZmVjdHM8L2E+IGlzIG1ham9y aWx5IHNsZXB0IG9uOiAgYWxzbyBhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vRENfUHJlbWllcl8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERDX1By ZW1pZXJfPC9hPiBzdGFwbGUsIFJleCB3ZWFycyBtYW55IGhhdHMgb24gYSBz cXVhZCwgaW5jbCBzdHJhdGVneSwgbG9naXN0aWNzLCBtb3RpdmF0aW9uLCBy ZWNydWl0bWVudCBhbmQgYmVpbmcgYSBnb29kIHBlcnNvbiB0byB0YWxrIHRv PGJyPjxicj5IZXJlIGhlcyBjb2FjaGluZyBhZnRlciBhIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRE1WSG9vcHNMaXZlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBETVZIb29wc0xpdmU8L2E+IHNldGJhY2ssIHN0cmVzc2luZyBk cml2aW5nICZhbXA7IHBvc3QgZGVmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9O bGxwZU84OHN3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTmxscGVPODhzdzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyByb24gYmFpbGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xODA3NTc0NzI0 NDI1MTc1MzMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMSwgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EdXJpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ETVZI b29wc0xpdmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERNVkhvb3BzTGl2ZTwv YT4gcHQgMiwgSEMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob2xk eW91cm93bl8xMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaG9sZHlvdXJvd25f MTE8L2E+IG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUENxdWFr ZXJzQkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBDcXVha2Vyc0JCYWxs PC9hPiAmYW1wOyBzdGFmZiBjb25zdGFudGx5IHRhdWdodCwgIGRlc3BpdGUg dGFraW5nIHNob3RzIG9uIHRoZSBjaGluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vY2hlY2tiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjaGVj a2JhbGw8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYXBpdG9s SG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhcGl0b2xIb29wczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2 YWxzSG9vcHM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09zbHJqS0Y2VFAi Pmh0dHBzOi8vdC5jby9Pc2xyaktGNlRQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBi YWlsZXkgKEBIb3lhTmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0hveWFOYXRpb24vc3RhdHVzLzE4MDk2MTYwMjgwOTc0NzQ4MTY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSA2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGVjayBvdXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaF9IX0JsdWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0hfQmx1 ZTwvYT4gSEMgb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HUHJl cEJhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdQcmVwQmFza2V0 YmFsbDwvYT4gIGRyYXcgdXAgd2hhdCB3b3VsZCBiZSBhIGdhbWUgd2lubmlu ZyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RNVkhvb3BzTGl2ZT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARE1WSG9vcHNMaXZlPC9hPiBwdC4gMiBw bGF5IDxicj48YnI+RWxldmF0b3Igc2NyZWVuIGFjdGlvbiEgIE5pY2UhITxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxz SG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FwaXRv bEhvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYXBpdG9sSG9vcHM8L2E+ PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BDWXBVWEpNV00iPmh0dHBzOi8vdC5j by9wQ1lwVVhKTVdNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWlsZXkgKEBIb3lh TmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hveWFOYXRp b24vc3RhdHVzLzE4MDk2MTk2OTA1MTMyMDc1Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+SnVseSA2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtXQVJSSU9SUyEgIFdlJiMzOTtsbCBmaWd1cmUgaXQgb3V0 JnF1b3Q7Ljxicj48YnI+QW5kIHRoYXRzIGp1c3Qgd2hhdCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL010WmlvblByZXA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QE10WmlvblByZXA8L2E+IGRvZXMvZGlkIGR1cmluZyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RNVkhvb3BzTGl2ZT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ARE1WSG9vcHNMaXZlPC9hPiBwdCAyIHdvcmsgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SaXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzSG9v cHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wOTg3Qmt5VDl0Ij5waWMu dHdpdHRlci5jb20vcDk4N0JreVQ5dDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFp bGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8xODA5NjIzODI3MjUwMjkxMDYxP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaG93dGltZSEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1JpbGV5X19qYWNvYnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpbGV5X19q YWNvYnM8L2E+IHNob3VsZCBiZSBnYWluaW5nIGEgbG90IG9mIGF0dGVudGlv biBmcm9tIGNvYWNoZXMgYXMgaGUganVzdCBjcmFua3Mgb3V0IGltcHJlc3Np dmUgcGVyZm9ybWFuY2UgYWZ0ZXIgaW1wcmVzc2l2ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBh dCBsaXZlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NTU0FTX01C Qj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1NTQVNfTUJCPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vSFByMDVCRzkzSCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0hQcjA1 Qkc5M0g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pbXczdGx4dkVDIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vaW13M3RseHZFQzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBETVYg TGl2ZSAoQERNVkhvb3BzTGl2ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9ETVZIb29wc0xpdmUvc3RhdHVzLzE4MDcxMDQwMjk1MDEzNzg4NDU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWNvYiBSb3NzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SmFjb2JfUm9zc081P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYWNvYl9Sb3Nz TzU8L2E+IHdpdGggdGhlIHRpbWVseSBmYWRlciB0byBjdXQgaW50byB0aGUg UGVubiBDaGFydGVyIGxlYWQgaGVyZSBuZWFyaW5nIHRoZSAgZW5kIG9mIHRo ZSBmaXJzdCBoYWxmLiAzNC0yMyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0hpZ2hsYW5kX0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIaWdo bGFuZF9Ib29wczwvYT4gdHJhaWxzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v cmhSQ2JJZFZ1UiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3JoUkNiSWRWdVI8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgRE1WIExpdmUgKEBETVZIb29wc0xpdmUpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRE1WSG9vcHNMaXZlL3N0YXR1cy8xODA3MTc0 NTkxNTA2MjYwMjA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjksIDIw MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GSVZFIHRlYW1zIGZpbmlzaGVkIERNViBMaXZlIFNlc3Npb24gMiBV bmRlZmVhdGVkOiA8YnI+PGJyPkpvaG4gQ2Fycm9sbCA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pDUGF0cmlvdHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASkNQYXRyaW90c0hvb3BzPC9hPiAoNC0wKSAoOS0wIGNvbWJp bmVkKTxicj5XZXN0dG93biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1dlc3R0b3duaG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdlc3R0b3du aG9vcHM8L2E+ICg0LTApPGJyPlN0LiBBbmRyZXfigJlzIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3RhbmRyZXdzYmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QHN0YW5kcmV3c2JiYWxsPC9hPiAoNC0wKTxicj5HZW9yZ2V0 b3duIFByZXAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HUHJlcEJh c2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdQcmVwQmFza2V0YmFs bDwvYT4gKDMtMCkgKDctMCBjb21iaW5lZCk8YnI+U2V2ZXJuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2V2ZXJuX2hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBzZXZlcm5faG9vcHM8L2E+ICgzLTApIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby8wUHpXbVlUV0dDIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMFB6V21Z VFdHQzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBETVYgTGl2ZSAoQERNVkhvb3BzTGl2ZSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ETVZIb29wc0xpdmUvc3Rh dHVzLzE4MDc4ODI2MzgzNzM0MDEwNzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SnVseSAxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK