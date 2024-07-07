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Dmv Live Pt. 2 Rundown

Adrien Stevens, powering thru contact.
Adrien Stevens, powering thru contact. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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DMV Live's round two has come and gone, leaving those in attendance, fan and college coach alike, happy.

Below is a look at players, huddles and more, including a boat load of interviews. Premium Court has still more information.

What about Georgetown recruiting prospects? A few are:

Hoya Related/Adjacent 

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Adrien Stevens - 6'5", '25 Bullis (MD) G - Stong and athletic, Stevens has steadily racked up offers. Schools like his game and smarts. Rumor is Stevens set up or executed an unofficial to G'Town afterward.

Akoue Daniel - 6'10", '25 Mt. Zion Prep (MD) F - A mentee of former Georgetown guard and current international talent maven Joe Toumou, Daniel showed he can defend wings on perimeter, block shots and score in the paint.

Shane Pendergrass - 6'7", '26 Mt. Zion (MD) F - Gives you some of everything. Is developing nicely. Hoyas showing interest. Click here for Interview ($)

Zymicah Wilkins - 6'9", 25 Christ School, (NC) F - Long being a Hoya target, Wilkins continues to improve and impressive. Click here for interview (%)

Eye Poppers 

Marquise Newsome - '27, 6'4", Academy of New Church (PA) F - A young slasher extreme, Newsome constantly attacks.

Caleb Alston Nelson - '25 , 6'6" Academy of New Church (PA), F - Active and intelligent, Alston Nelson is overcoming an injury, showing coaches up and down the scale he can impact winning favorably.

Kirby Duran - '27, 6' McNamara (MD) G - Comes off the bench impresses with tempo, passing and offensive aggressiveness.

Shane Lincoln - '25, 6'5" OConnell (VA) PG - Has proven himself a rock, Lincoln finds, hits the paint and leads.

Matt Gilhool - '25, 6'11" Penn Charter (PA), F - Skilled and agile, Gilhool is shaping up to be a prototypical stretch four.

Jemal Hicks - '25, 6'2" Penn Charter (PA), G - Athletic and willing to put it on your head, Hicks makes multiple plays from the perimeter.

Trio of Prepsters

Akbar Waheed - '25, 6'5", G'Town Prep (MD), swingman - Athletic and confident, Waheed makes winning plays offensively and defensively. is a growing leader.

Pat McDonough - '25 6', G'Town Prep (MD), G - Hit a game winning shot (see tweet below detailing the play), which makes sense as if he organizes his feet, there is a good chance it's going in.

Carter Berg McLain - '25, 6'4" GTown Prep (MD), PG - Possessing good size, Berg McLain uses it to find teammates and try and control tempo.

DSN Replays 

Check out replays of various games, provided by Dye Sporting Network, THE outlet for professionally called game replays! Click on the preceding link.

Shane Lincoln, on the attack.
Shane Lincoln, on the attack. (ron bailey)

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This Marquise Newsom guy is one to watch1
This Marquise Newsom guy is one to watch1 (ron bailey)
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