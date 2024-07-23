Yesterday, it was teased the long-standing, often mal-reported and recklessly commented on Georgetown search for at least another big player would end. Today. The public posting is here. Premium Court got the hint, first.
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Well, today is here, and once again good sources get it right - the Hoyas, coached by Ed Cooley, have lured Seal Diouf, '25 C/F out of Dunn School (CA) and Vegas Elite (EYBl). Longtime G'Town uber-fan, X/Twitter's @HoyaParonoia ran across proof.
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When is Diouf scheduled to arrive at Georgetown? Frankly, it's in flux. For more on that and additional information regarding Diouf, a 6'9", Rivals.com three star guy, visit Premium Court!
Much more will also be published, soon!
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