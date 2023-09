Four days ago this writer was notified before the 8AM hour Blake Bozeman's life was taken. The 31year old DMV Hoops and Morgan State product (2011-15) was murdered right before midnight at a local lounge.

The DMV Hoops community has not been the same



Obviously so is Blake's family, including father Todd, mom Telethea, newlywed wife Tierra, in addition to three children.

"I've got people telling me 'be strong'. But what does that mean?", noted and emotional Todd Bozeman of his handling this tragedy in a Fox 5 news report. "He's my baby boy. My only one".

After visibly shaken Telethea dubbed her experience understandably as "surreal", Todd appealed to the community for justice: "i will beg the community that if you know anything about this, please call and say something".





The angst extends broadly, as friends, coaches and more are stunned, struggling to process and accept the loss felt widely. Jordan Brooks, an assistant coach at Old Dominion, tweeted his feelings:



Blake, intelligent and capable of expressing himself was a busy young guy outside of family concerns, becoming a realtor and starting Pivot, which Todd Bozeman defined as being "about pivoting outside of athletics into the business world".

Speaking of finances, a Go Fund Me has been set up to defray inevitable costs. Please donate to support the family and pay homage to what Blake Bozeman represented - a young black, family man inextricably plugged into his community and others.

We now, and forever will miss you Blake.



