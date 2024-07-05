DC Live has officially made a name for itself. Hosted by the DC State Athletic Association, held at Sidwell Friends (DC) this year, DC Live marries college coaches, high school teams and fans in a comfortable, laid back confab in which players can be seriously analyzed. It feels like a positive case study in HOW to present these June events.
Following is a grab bag of coverage, utilizing writing, video and tweets. Premium Court has still more. Enjoy!
Hoya Adjacent
The following guys have been offered/getting looks via Georgetown, led by HC Ed Cooley
Jayln Collingwood - 6'6", Class of 2026 wing, Sidwell Fiends (DC) - Owning offers from "Loyola, Louisville, GW, Norfolk State", while Georgetown, Xavier and Ok State, among others have shown interest. What they see is a long, bouncy guy who plays hard and owns nearly a 4.0 GPA.
A Number of Guys
Devin Toatley - 6'0 '26 PG, St. John's (DC) - Willing and able to find folks, Toatley also constantly pressures the paint and ball.
Aiden Pratt - 6'1", '27 G, Hayfield (VA) - A reserve guy who has earned significant minutes as he's demonstrated he can play with older, more experienced players. Competes, passes, rebounds and will look to score. In a loss to Friendship Tech Prep, had six points and two rebounds in 10 minutes.
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Micah Polk - 5'7" '26 Friendship Tech Prep (DC) PG - A pass first, speedy performer who always looks to find. Will finish.
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Antonio Reed - 5'8", '27 Banneker (DC) PG - Reed loves to strap up, causing foes problems. Is competitive.
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Rico Zeno - 6'2" '26 Mckinley Tech (DC) PG - Possessing slick dribble moves, Zeno is always a threat to advance the ball.
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Flynn Rillston - 6'6", '25 F, Cardozo (DC) - A board clearner, Rillson is relentless in the paint snagging caroms and challenging shots. This native Kiwi (New Zealnder) scores inside pant with footwork and skill.
Replays
Dye Sporting Network, per usual, documented game proceedings, excellently.
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