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Hoyas Hope to Repel Pirates

Ron Bailey • HoyaReport
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Georgetown having last bested DePaul, while Seton Hall taking down BIG EAST frontrunners Marquette, Providence and UConn in three of their four league games have both team's feeling positive about facing each other, tonight. Hoya HC Ed Cooley alluded as much after his team took down visiting DePaul, noting he and the program were "excited to play one of the hottest teams in the country here on Tuesday with Seton Hall", a tilt "That will be a really old school BIG EAST, junkyard dog, NFL put on the football pads out there, first and 10 on almost every possession. So our players are going to have to get prepared, push them mentally and physically".

Yeah, expect a war.

Basic game information:

What: Seton Hall (10-5, 3-1/3rd) at Georgetown (8-7, 1-3/10)

When: 1.9.24, 630p EST

Where: Capital One Arena, NW, WDC

Tix: Seats begin at 100 pennies!

Broadcast: FS1, Team 980

Stats: GuHoyas.com

Chat: Premium Court

Seton Hall at Georgetown '24 Statistics
Stats Seton Hall/BiG EAST Rank GTown/BIG EAST Rank

Points Per Game

73.3 ppg/7th

72.4 ppg/10th

Field Goal %

45.6%/5th

42.8%/10th

3pt Field Goal %

31.1%/11th

35.6%/2nd

Rebounds Per Game

38.1 rpg/7th

36.3 rpg/9th

Assists Per Game

12.9 apg/10th

13.1 apg/9th

Pace

67.7/8tth

67.6/9th

Steals Per Game

76.2 spg/2nd

61.1 spg/8th

Strength Of Schedule

5.6/7th

.52/11th
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Who are statistical player leaders?

Cooley gets 17.2 ppg from sophomore guard Jayden Epps, the conference's fourth highest mark. Kadary Richmond, a senior Seton Hall guard gets 15.7 ppg, landing him first on the Pirates, eighth among BIG EAST guys.

Board-wise, junior forward/center Supreme Cook paces Cooley's cats with 8.1 rpg, the conference's fourth highest mark. Jaden Bediako of Seton Hall equals both marks; he's a grad center.

Be sure to access What They Do, a look at Seton Hall's on court approach. Return for postgame coverage.

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