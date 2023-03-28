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{{ timeAgo('2023-03-28 21:00:49 -0500') }} basketball Edit

Confirmed Fielder is a Hoya

Drew Fielder is definitely a Hoya.
Drew Fielder is definitely a Hoya. (Nick Lucero/Rivals.com)
Ron Bailey • HoyaReport
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Earlier we shared Class of 2023 forward Drew Fielder committed to Georgetown, as learned from another outlet. Click here for that report.

Well it's accurate - Felder has indeed become a Hoya!

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