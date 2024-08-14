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Evans Bagged Offer
Zach Smart
Special HoyaReport.com Scribe
As one of the top unsigned Class of 2025 guards in the country, Amari Evans thrived on the prestigious EYBL circuit. Evans, a Pittsburgh, PA native with extravagant open court finishing, three leve...
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