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ago basketball Edit

Washington on Hoyas vs. Eagles

Ron Bailey • HoyaReport
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Rounding out our Coppin State at Georgetown coverage is 'Washington on Hoyas vs. Eagles, a photographic look at Georgetown program members during their 71-54 victory this week.

We are lucky to have Washington, a recent college graduate who lives in North Carolina, grace us with his skills!

Enjoy his work, below.

Full postgame coverage:

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