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Top Ten MU Makes Way To Cap1

Ron Bailey • HoyaReport
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Slotted third in the BIG EAST, 9th/10th nationally, Marquette is a team with clear gravitas. That weight comes to bear on Georgetown today as the teams engage their return game, the first contest being an 81-51 thrashing by MU in Milwaukee.

What about their impending, Saturday matchup?

Basic Information is:

What: Marquette (16-5/5-3 in BIG EAST/3rd, 9th/10th nationally) at Georgetown (8-12/1-8/10th)

When: Saturday, 2.3.24, 2p EST

Where: Capital One Arena, NW, WDC

Tix: Seats begin at $54 each!

Broadcast: FS1/Team 980

Stats: GUHoyas.com

Chat: Premium Court

How do those team stats read?

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Marquette at G'Town Team Statistics
Stat Marquette/BIG EAST Rank G'Town/BIG EAST Rank

Points Per Game

77.9 pp/4th

72.8 ppg/10th

Points Per Game Allowed

68.2 ppg/4th

75.1 ppg/10th

Field Goal %

47.2%/3rd

42%/11th

3pt Field Goal %

33.4%/7th

34.6%/5th

Rebounds

33.3 rpg/10th

35.1 rpg/9th

Net Differential

13.8/3rd

-3.4/10th

Assists Per Game

16.3 apg/3rd

12.7 apg/9th
Oso Ighodoro is selpt on for his impact.
Oso Ighodoro is selpt on for his impact. (Marquette Athletics)

On the player level, MU's senior floor general Tyler Kolek dominates assists on his team and league-wide, registering 7.2 each time out. G'Town's Jayden Epps, a sophomore guard is tops in Blue and Grey, eighth in the BIG EAST, with 4.5 apg.

Scoring-wise, Epps is bests all in the BIG EAST via 19.2 ppg. Next up for HC Ed Cooley's crew in terms of bucket getting is 12.9 ppg from junior forward Dontrez Styles, the conference's 24th top mark.

in rebounding, once again Cooley boasts a top league performer; junior big man Supreme Cook pulls down 7.2 each game, landing him 3rd among league players. Styles follows at 6.0 rpg/18th.

Shaka Smart, Marquette's head coach sees Oso Ighodaro pace the team in boarding, via 7.1 rpg, the BIG EAST's ninth top production.

Double back postgame for copious coverage!

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Still More Coverage

What They Do - A look at things Ed Cooley and group could face today, with offered antidotes.


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