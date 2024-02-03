Slotted third in the BIG EAST, 9th/10th nationally, Marquette is a team with clear gravitas. That weight comes to bear on Georgetown today as the teams engage their return game, the first contest being an
81-51 thrashing by MU in Milwaukee.
What about their impending, Saturday matchup?
Basic Information is:
What: Marquette (16-5/5-3 in BIG EAST/3rd, 9th/10th nationally) at Georgetown (8-12/1-8/10th) When: Saturday, 2.3.24, 2p EST Where: Capital One Arena, NW, WDC Tix: Seats begin at $54 each! Broadcast: FS1/Team 980 Stats: GUHoyas.com
Chat: Premium Court
How do those team stats read?
Marquette at G'Town Team Statistics
Oso Ighodoro is selpt on for his impact. (Marquette Athletics)
On the player level, MU's senior floor general Tyler Kolek dominates assists on his team and league-wide, registering 7.2 each time out. G'Town's
Jayden Epps, a sophomore guard is tops in Blue and Grey, eighth in the BIG EAST, with 4.5 apg.
Scoring-wise, Epps is bests all in the BIG EAST via 19.2 ppg. Next up for HC Ed Cooley's crew in terms of bucket getting is 12.9 ppg from junior forward
Dontrez Styles, the conference's 24th top mark.
in rebounding, once again Cooley boasts a top league performer; junior big man
Supreme Cook pulls down 7.2 each game, landing him 3rd among league players. Styles follows at 6.0 rpg/18th.
Shaka Smart, Marquette's head coach sees
Oso Ighodaro pace the team in boarding, via 7.1 rpg, the BIG EAST's ninth top production.
Double back postgame for copious coverage!
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What They Do - A look at things Ed Cooley and group could face today, with offered antidotes.