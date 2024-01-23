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The Street is Talking, v. 6

Ron Bailey • HoyaReport
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With the issuance of Divine Providence, an YouTube offering created by Big East Films purporting to examine Hoya Head Coach Ed Cooley's departure from Providence and subsequent Georgetown landing, things have been jumping. Of course the work has energized Georgetown's Street, the collective Georgetown fan voice on social media.

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