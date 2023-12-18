The Street is Talking v. 5
Ron Bailey • HoyaReport
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Having vanquished their first Power 5 or high major, non-BIG EAST foe on the road since 2019, Georgetown unlocked a tsunami of energy in the Hoya Nation. It makes since, as over 122 games existed between that 2019 win, and Georgetown talking down Notre Dame in South Bend, Indiana, this week.
With that in mind, lets take a look at some of what what the Georgetown Street is saying about this win!
Chat about the victory here.
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