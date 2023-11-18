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The Street is Talking v. 3

Ron Bailey • HoyaReport
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Following are Tweets garnered related to Georgetown's 71-60 setback, at Rutgers. Hoya fans, agnostics and enemies all convened on the Georgetown Street. Examples follow.

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Ed Cooley does not shy away from expessing how he feels.
Ed Cooley does not shy away from expessing how he feels. (ron bailey)
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