The Street is Talking v. 3
Ron Bailey • HoyaReport
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Following are Tweets garnered related to Georgetown's 71-60 setback, at Rutgers. Hoya fans, agnostics and enemies all convened on the Georgetown Street. Examples follow.
Previous game coverage:
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