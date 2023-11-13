The Street is Talking v. 2
Ron Bailey • HoyaReport
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Things have changed on the Georgetown Street. Sure some fans realize HC Ed Cooley's work shouldn't be judged on microwave standards. That makes sense, given the 2-39 BIG EAST Conference mark authored by the program, over the two seasons prior. He inherited a mess.
Nevertheless, losing to Patriot League member Holy Cross is a lot for any fan to accept - in no world should a BIG EAST squad fall to such a crew. Social Media feedback taps into that sentiment, while trying to keep reality front and center the need for patience.
And of course Providence fans are having a field day. When Cooley left that school for DC, hatred for GU ball followed.
Check out a cross section of what fans pro and con, are sayng.
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