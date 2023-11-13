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The Street is Talking v. 2

Just like G'Town searched for answers after vs. HC, so did the actual team.
Just like G'Town searched for answers after vs. HC, so did the actual team. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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Things have changed on the Georgetown Street. Sure some fans realize HC Ed Cooley's work shouldn't be judged on microwave standards. That makes sense, given the 2-39 BIG EAST Conference mark authored by the program, over the two seasons prior. He inherited a mess.

Nevertheless, losing to Patriot League member Holy Cross is a lot for any fan to accept - in no world should a BIG EAST squad fall to such a crew. Social Media feedback taps into that sentiment, while trying to keep reality front and center the need for patience.

And of course Providence fans are having a field day. When Cooley left that school for DC, hatred for GU ball followed.

Check out a cross section of what fans pro and con, are sayng.


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