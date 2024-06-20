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DMV Area Live Event Mania

Ron Bailey • HoyaReport
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The 'Live' events are upon us. High school games, viewed under the watchful eye of college coaches and fans comprise 'Live' confabs, a win-win for all.

Below is information on several such events. Head over to Premium Court for more, including what Hoya prospects are likely to participate.

DC Live

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All games are held at Sidwell Friends (DC), 3825 Wisconsin AVe., NW, WDC (Directions)

DMV Live

Contests held at DeMatha Catholic HS, 4313 Madison Street, Hyattsville, MD (Directions)

MASTER SCHEDULE

MBBC Live

Wise HS, 12650 Brooke Lane, Upper Marlboro, MD will host all action (Directions)

MASTER SCHEDULE



VA LIve

Head over to The St. James, 6805 Industrial, RD, Springfield, VA (Directions)

MASTER SCHEDULE


MD Live

Competiton will occur at Severn School, 201 Water Street, Severna Park, MD (Directions)

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