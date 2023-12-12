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Shots: Syracuse '23

Jay Heath, pushing the rock.
Jay Heath, pushing the rock. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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Rounding out our Syracuse at Georgetown coverage, a 80-68 Orange victory this weekend, the current version of "Shots' documents the game from a Hoya perspective. Check out the photos, below.

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