News More News
{{ timeAgo('2023-02-24 22:19:56 -0600') }} basketball Edit

Shots: SJU at GTown '23

Hoyas trapped D'Mar stanley while HC Pat Ewing looked on.
Hoyas trapped D'Mar stanley while HC Pat Ewing looked on. (Ron Bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
Publisher

Putting a bow on our St. John's at Georgetown coverage, a 79-70 Johnnie win, are exclusive shots of sights and happenings. Several were captured while using a special technique.

Click on the link below and enjoy!

Coverage Locker:

Postgame Pressers

AD Report

This and That:


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}