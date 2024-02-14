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Shots: G'Town vs UConn '24

Ron Bailey • HoyaReport
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A quick look at Georgetown's 89-54 blowout loss to UConn stands below. Enjoy!

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