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Shots: DePaul at Georgetown '24

Ed Cooley (dark blue), touching based with his DP counterpart, Toney Stubblefied.
Ed Cooley (dark blue), touching based with his DP counterpart, Toney Stubblefied. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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Georgetown's 68-65 close victory over DePaul, affixed the Blue Demons at the bottom of BIG EAST squads. It wasn't pretty, but a win is a win.

Check out exclusive shots from the tilt, below.

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