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Shots '23: American

Ron Bailey • HoyaReport
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These exclusive shots depict happenings at Georgetown's 88-83 OT win over American. Enjoy the photos!

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