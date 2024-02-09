Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Practice Shots: 2.8.24

Ron Bailey • HoyaReport
Publisher

Putting a bow on our 2.8.24, G'Town practice coverage, 'Shots' is not available. Chock full of exclusive photos, the pictorial is below. Enjoy it!

Other 2.8.24 practice coverage

Styles Exclusively ($)

Cook Exclusively ($)

Epps Exclusively ($)

HC Cooley Exclusively ($)

Generic Practice Report ($)


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement