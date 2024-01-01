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Practice Shots: 12.30.23

Ron Bailey • HoyaReport
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Below are exclusive shots from Georgetown's practice this past Saturday. Leading the Hoyas is head coach Ed Cooley, a group inviting Creighton for a BIG EAST battle, 1.2.24.

For more on that session, specifically interviews with Cooley and players, click here and here.


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