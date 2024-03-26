PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Portal Proceedings: Nwoko Pursued Despite Stats
Zach Smart
Special HoyaReport.com Scribe
While his numbers don't do him much justice, as he averaged a meager 2.7 points and 2.0 rebounds as a seldomly used 6-foot-10 and 245-pound freshman, University of Miami transfer Michael Nwoko has ...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2dlb3JnZXRvd24ucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL3BvcnRhbC1wcm9jZWVkaW5ncy1ud29rby1wdXJzdWVkLWRl
c3BpdGUtc3RhdHMiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMg
PSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1
bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5
bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNp
b24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lv
bgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5q
cyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAg
fSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5
JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZ2VvcmdldG93bi5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3
cyUyRnBvcnRhbC1wcm9jZWVkaW5ncy1ud29rby1wdXJzdWVkLWRlc3BpdGUt
c3RhdHMmYzU9MjAyMjczMzA5OCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+
Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=