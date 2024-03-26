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Portal Proceedings: Deng Gets Big Time Love
Zach Smart
Special HoyaReport.com Scribe
With a versatile offensive repertoire which includes an adroit and consistent outside shot, a fall away jumper, and the ability to post up and score at the rim or by way of a short range jumper, Ha...
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