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Madison's Take: Hoya Wbb vs Wake Forest
Ron Bailey
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HoyaReport
Publisher
When Georgetown Women's Basketball took down Wake Forest 60-44 yesterday, it stood as the seventh straight win for new head coach Darnell Haney's side. Going into BIG EAST play, starting with Seton Hall this Wednesday, the Hoyas (9-1) are surging.
The tilt also afforded Madison Collins another opportunity to shoot the proceedings. Collins, a young phtog who started her career at Southern HS (MD), brings a refreshing style to her work.
Below is how she saw Georgetown that day! Enjoy!
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