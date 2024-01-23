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Madison's Shots: G'Town vs. Xavier

Ron Bailey • HoyaReport
Publisher

Super photog Madison Collins is at it again, supplying top quality journalism to HoyaReport.com. This time around she reported on Georgetown's 77-49 pasting of Xavier.

Collins' work is below. Enjoy it!

Visit GUHoyas.com for a game report!


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