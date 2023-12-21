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Madison's Lens: Georgetown vs. Seton Hall
Ron Bailey
•
HoyaReport
Publisher
Georgetown vanquishing Seton Hall to jump start it's 2023-24 BIG EAST campaign provided our young and skilled photog, Madison Collins, to again capture Hoyas WBB in action. She's grinding to say the least.
Her submission follows. Below that are tweets documenting the contest.
Enjoy!
Tweet Locker
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