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Madison's Eye: SJU vs G'town MBB

Ron Bailey • HoyaReport
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Georgetown might have fallen to St. John's 90-85 recently, but the Hoya Nation won nevertheless; Madison Collins shot the game. A young photog with immense talent, Collins documented the proceedings.

Check her work below. Enjoy!



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